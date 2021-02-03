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البحر الأحمر العالمية تعلن استقالة رئيسها التنفيذي

البحر الأحمر العالمية
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سوق السعودية

البحر الأحمر العالمية تعلن استقالة رئيسها التنفيذي

نظراً لظروفه الشخصية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية، عن تقدم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة طارق محمد تلمساني باستقالته من عضوية مجلس الإدارة ومن رئاسة الشركة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن أسباب الاستقالة تتمثل في ظروفه الشخصية.

كانت شركة البحر الأحمر العالمية، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، قد انتهت في منتصف نوفمبر الماضي، من دراسة لإعادة هيكلة الشركة وشركاتها التابعة.

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وقالت الشركة في بيان سابق، إنها انتهت من خطة العمل للفترة من العام 2021 وحتى العام 2025، الهادف إلى تحقيق التطلعات المرجوة للعودة لوضع الربحية وتعويض الآثار التي نتجت عن جائحة كورونا المتمثلة في إعادة جدولة تنفيذ بعض المشاريع الكبيرة أو تأجيلها خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن نتائج الدراسة خلصت إلى إعادة هيكلة الشركة وشركاتها التابعة، بهدف تعزيز الأداء من خلال عدد من المقترحات أهمها إغلاق الفروع والشركات التابعة ذات الأداء الأقل أو تقليص حصة الشركة فيها.

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