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النفيعي للاستثمار مستشاراً مالياً لتخفيض رأسمال أسمنت ينبع

أسمنت ينبع
شركة أسمنت ينبع
سوق السعودية

النفيعي للاستثمار مستشاراً مالياً لتخفيض رأسمال أسمنت ينبع

تعتزم تخفيض رأس مالها بنسبة 36.5%

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت ينبع، اليوم الأربعاء، عن قيامها بتعيين مجموعة النفيعي للاستثمار، مستشاراً مالياً لإدارة عمليات تخفيض رأس المال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنها ستعلن عند تقديم ملف تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية وعن أي تطورات مستقبلية قد تطرأ.

وبنهاية يناير الماضي، أعلنت شركة أسمنت ينبع، عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 36.5%، ليبلغ إن رأس المال بعد التخفيض نحو مليار ريال بدلاً من 1.575 مليار ريال قبل التخفيض.

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ويتراجع عدد أسهم الشركة بعد التخفيض إلى 100 مليون سهم بدلاً من 157.5 مليون سهم.

وقالت أسمنت ينبع، إن سبب تخفيض رأس المال هو زيادة رأس المال عن الحاجة.

وأوضحت أن إلغاء رأس المال يكون عبر إلغاء عدد 57.5 مليون سهم بما نسبته 36.5% من عدد الأسهم وتعويض المساهمين بذلك.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع، أحمد زقيل، في مقابلة سابقة مع العربية، إن شركته عازمة على توزيع الأرباح المُبقاة (المحتجزة) لديها على فترات.

وأضاف أن السبب وراء عزم الشركة تخفيض رأسمالها، هو أن الرفع المالي للشركة منخفض مقارنة بقطاع الأسمنت والقطاع الصناعي، إذ إن تكلفة التمويل من خلال الاقتراض أقل من تكلفته عبر رأس المال في ظل تراجع أسعار الفائدة. وتابع: "الشركة تدرس من فترة ليست بالقصيرة تخفيض رأسمال بسبب زيادته عن الحاجة".

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