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بوان تعلن عدم جدوى اندماج شركتين تابعتين لها

شركة بوان
شعار شركة بوان
سوق السعودية

بوان تعلن عدم جدوى اندماج شركتين تابعتين لها

مملوكتين لها بشكل غير مباشر بنسبة 85.5%

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة بوان، اليوم الأربعاء، عدم جدوى اندماج شركتين تابعتين لها هي الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة "الشركة الدامجة" والشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية "الشركة المندمجة" والمملوكتين لشركة بوان بشكل غير مباشر بنسبة 85.5%.

كانت الشركتان قد وقعتا اتفاقية اندماج مشروطة بتاريخ 19 يونيو 2019.

وقالت شركة بوان في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنها بالتنسيق مع الشركاء في الشركات أطراف اتفاقية الاندماج قامت بإعادة تقييم جدوى صفقة الاندماج ومناسبة العدول عنها، ورأت إدارة الشركة عدم جدوى الصفقة.

وأضافت أن الشركاء في الشركات أطراف اتفاقية الاندماج أصدروا القرارات اللازمة للعدول عن صفقة الاندماج والحصول على الموافقات اللازمة من وزارة التجارة.

وذكرت بوان أنها لا تتوقع أن يكون لذلك أثراً مالياً سلبياً عليها.

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