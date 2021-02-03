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معادن تحقق 570 مليون ريال أرباحا فصلية.. وتقلص خسائرها السنوية بـ 72%

سوق السعودية

معادن تحقق 570 مليون ريال أرباحا فصلية.. وتقلص خسائرها السنوية بـ 72%

بسبب زيادة المبيعات

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية لعام 2020، محققة تراجعا في الخسائر بنسبة 71.7%.

وحققت الشركة أرباحا في الربع الرابع من 2020 بلغت 570 مليون ريال، لتفوق بكثير متوسط التوقعات البالغ 260 مليون ريال، وذلك مقارنة مع خسائر في الربع المماثل من عام 2019 بلغت نحو 270 مليون ريال.

وبلغت خسائر الشركة العام الماضي 208.98 مليون ريال، مقابل 739.46 مليون ريال خسائر خلال عام 2019، وفقا لما ذكرته الشركة للسوق المالية السعودية "تداول".

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 4.8% لتصل إلى 18.579 مليار ريال.

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وعزت الشركة الانخفاض في الخسائر إلى زيادة الكميات المباعة لكافة المنتجات ماعدا الألومينا والمعادن الصناعية، بالرغم من الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب. بالإضافة إلى زيادة الحصة في صافي الربح في المشاريع المشتركة، بالرغم من انخفاض الدخل من ودائع لأجل والزيادة في المصاريف الأخرى.

علاوة على ذلك، انخفضت مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 20٪، وتكلفة التمويل بنسبة 31٪ ومصروف الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 63٪، بينما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 6٪ ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة الكميات المباعة لكافة المنتجات ماعدا الألومينا والمعادن الصناعية. كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 11٪ ومصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 18٪.

وفي بيان منفصل، قالت الشركة أنها لن تقوم بتوزيعات نقدية على المساهمين عن العام الماضي.

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