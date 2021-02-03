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شركة عربية تساهم في صناعة سيارات بي إم دبليو الكهربائية

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شركة عربية تساهم في صناعة سيارات بي إم دبليو الكهربائية

تورد لها ألواح ألمنيوم

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دبي - العربية.نت

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أبرمت شركة بي إم دبليو BMW وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم PJSC صفقة لإنتاج أول ألمنيوم يتم إنتاجه باستخدام الطاقة الشمسية، وهو ما يمثل علامة فارقة في كل من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وقالت الشركتان في بيان يوم الثلاثاء إن أكبر شركة لتصنيع الألمنيوم في الشرق الأوسط ستزود شركة صناعة السيارات الألمانية بـ 43 ألف طن متري سنوياً من الألمنيوم المصنع باستخدام الطاقة الشمسية في صفقة لا تقل قيمتها عن 100 مليون يورو تعادل 121 مليون دولار.

وبحسب البيانات، فإن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، هي أول شركة في العالم تصنع الألمنيوم تجارياً باستخدام الكهرباء المنتجة بالطاقة الشمسية.

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وستستخدم الشركة الطاقة المولدة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الواقع في صحراء دبي. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وسيوفر الألمنيوم ما يقرب من نصف احتياجات مصنع لاندشوت التابع لشركة BMW شمال شرق ميونيخ.

وسيلعب مصنع لاندشوت دوراً مهماً في خطة BMW لمنافسة شركة تسلا، من خلال المرفق الذي يوفر مكونات للسيارات الكهربائية مثل طرازات iX و i4 المستقبلية.

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