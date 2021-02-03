حصلت منصة ستارز بلاي STARZPLAY، التي تعد منافس نتفلكس في الشرق الأوسط، على أول تمويل مستقل بالدين في المنطقة بواقع 25 مليون دولار (نحو 92 مليون درهم) من شركة "رؤيا بارتنرز" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

وتسعى الشركة إلى استخدام التمويل لتعزيز توسعها الجغرافي ووصولها إلى العملاء، وإضافة المزيد من المحتوى وإنتاج المحتوى الأصلي، وتعزيز القيمة طويلة الأمد لكافة الأطراف المعنية.

ووصل عدد مشتركي STARZPLAY حالياً إلى 1.8 مليون مشترك ملتزم بدفع اشتراكه، وتم تحميل تطبيقها على أكثر من 6 ملايين جهاز.

تتمتع المنصة بحصة سوقية تتجاوز 32%، إذ سجلت معدلات نمو استثنائية في العام 2020، حيث كشف بحث مستقل عن معدلات نمو استثنائية بلغت 141% في عدد المستخدمين خلال العام.

وكانت STARZPLAY أول جهة تحصل على الترخيص في قطاع مشاهدة الفيديو حسب الطلب في دولة الإمارات، وحققت معدلات نمو سنوية لافتة. وتواصل خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم تركيزها على تحقيق نمو متوازن معزز بالاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي بدا جلياً في تعزيز هوامش أرباحها وقوة إيراداتها سنوياً.

وتعد "رؤيا بارتنرز" شركة الاستثمار البديل المستقلة وتركز على استثمارات الائتمان الخاص في الأسواق الناشئة. وتمثل الشركة التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، محفظة استثمارية لصندوق "أبوظبي كاتاليست بارتنرز"، المشروع المشترك بين شركة مبادلة للاستثمار وفالكون إدج كابيتال. ويمثل هذا الاستثمار حصول STARZPLAY على تمويل بالدين للمرة الأولى من (مستثمر إقليمي). ويمثل رافداً للتمويل البالغ 125 مليون دولار (459 مليون درهم) والذي جمعته المنصة منذ تأسيسها في العام 2015 من مستثمرين عالميين في القطاع وهم STARZ؛ وشركة Lionsgate، و State Street Global Advisors.