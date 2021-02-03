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"نتفليكس" تنتج فيلماً تدور قصته حول سهم GameStop

شركات

"نتفليكس" تنتج فيلماً تدور قصته حول سهم GameStop

سهم "جيم ستوب" ارتفع بشكل جنوني في بورصة وول ستريت الأسبوع الماضي

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دبي - العربية.نت

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تعمل كل من "نتفليكس" وشركة إنتاج وتوزيع الأفلام الأميركية، Metro-Goldwyn-Mayer بشكل منفصل على تقديم قصة سهم " GameStop "على الشاشة.

ومن جهتها تجري Netflix محادثات مع كاتب السيناريو Mark Boal لإنتاج فيلم تدور قصته حول سهم "جيم ستوب".

الذي ارتفع بشكل جنوني في بورصة وول ستريت الأسبوع الماضي، بعد أن اتحد ملايين المستثمرين الأفراد على منصة Reddit في منتدى WallStreetBets أو "رهانات وول ستريت" لشراء أسهم الشركة.

ومن المقرر أن يكون بطل هذا الفيلم الممثل الأميركي Noah Centineo.

إلى ذلك، استدعت وزيرة الخزانة جانيت يلن المنظمين الماليين لمناقشة التقلبات الأخيرة في الأسواق خاصة على بعض الأسهم مثل GAMESTOP وشركة ROBINHOOD.

يأتي هذا التحرك في وقت دعت في "يلين" لعقد اجتماع مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ومجلس الاحتياطي الفدرالي وبنك الاحتياطي الفدرالي بالإضافة إلى لجنة تداول السلع الآجلة، وذلك لمناقشة ما إذا كانت الأنشطة الأخيرة في الأسواق متوافقة مع قوانين حماية المستثمرين والأسواق العادلة.

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