قالت شركة سينوفاك الصينية إنها حصلت على موافقة السلطات الصحية على استخدام لقاحنا.

وأظهرت أحدث نتائج التجارب الطبية السريرية التي أجراها خبراء في البرازيل، أن لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة "سينوفاك" الصينية فعال بنسبة 50.4%.

وتُظهر النتائج أن اللقاح أقل فعالية بكثير مقارنة بالبيانات السابقة المعلن عنها، إذ تتجاوز فعاليته بالكاد نسبة 50%، اللازمة لحصوله على موافقة الجهات التنظيمية.

ويعد اللقاح الصيني أحد لقاحين اختارتهما حكومة البرازيل، التي تعد واحدة من أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا.

وتنتج الصين العديد من اللقاحات لفيروس كورونا، أشهرها "كورونا فاك"، الذي طورته شركة "سينوفاك" الصينية، بالإضافة للقاحين تطورهما معاهد مرتبطة بشركة "سينوفارم".

وفي سياق متصل قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن بكين تعتزم مد آلية كوفاكس التي تهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 بعشرة ملايين جرعة من اللقاحات إذ قدمت ثلاث شركات صينية طلبات للانضمام إلى الآلية.

ومن المنتظر أن تبدأ آلية كوفاكس، وهي مبادرة تدعمها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، توزيع اللقاحات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل هذا الشهر. ومن المتوقع توزيع ما بين ملياري وثلاثة مليارات جرعة هذا العام.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في يناير/كانون الثاني أن مجموعة سينوفاك بيوتيك للتكنولوجيا الحيوية ومجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم) وشركة كانسينو بيولوجيكس قدمت طلبات للانضمام إلى المبادرة.

وأعلن وانغ ون بين المتحدث باسم الوزارة خطة التسليم في إفادة دورية اليوم الأربعاء دون الخوض في التفاصيل.

ولم يتسن الوصول للشركات الثلاث للتعقيب.

ويمكن لمنظمة الصحة العالمية، التي تراجع الطلبات، أن تتخذ قرارها بشأن اللقاحات التي تنتجها سينوفارم وسينوفاك في مارس/آذار على أقرب تقدير، وذلك وفقا لوثيقة داخلية لكوفاكس اطلعت عليها رويترز.