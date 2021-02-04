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الجرافات البحرية تقر الاستحواذ على "الإنشاءات البترولية"

الجرافات البحرية
معدات شركة الجرافات البحرية
سوق أبوظبي

الجرافات البحرية تقر الاستحواذ على "الإنشاءات البترولية"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وافق مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية، على الاستحواذ على جميع أسهم شركة "الإنشاءات البترولية الوطنية".

يذكر أن عملية الاستحواذ ستتم عبر إصدارها سندات إلزامية التحوّل إلى أسهم لمساهمي شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، والموافقة على تحويل السندات إلى أسهم في الشركة، وزيادة رأس المال بمقدار 575 مليون درهم، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة على النحو الذي قررته الجمعية العمومية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة، وكل من يفوضه رئيس المجلس بذلك، بتوقيع جميع ما يلزم من اتفاقيات ووثائق لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس.

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