أعلنت شركة أسمنت القصيم، اليوم الخميس، عن النتائج المالية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح نسبته 16.4%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 419.83 مليون ريال، مقابل 360.7 مليون ريال خلال 2019.

وبلغت إجمالي مبيعات الشركة 898.4 مليون ريال، بنسبة نمو 13.4% مقابل مبيعات العام قبل الماضي.

وقالت الشركة في البيان إن سبب ارتفاع صافي الربح يعود إلى الارتفاع في كمية وقيمة المبيعات، وانخفاض مصروفات البيع والتسويق وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وعزز زيادة الربح، غياب المصروفات الأخرى خلال العام الحالي، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع مصروف الزكاة.

وفي سياق آخر، أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام 2020، بواقع 1.2 ريال للسهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12%.

وقالت الشركة في بيان منفصل على "تداول"، اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ الموزع 108 ملايين ريال، على عدد 90 مليون سهم.

ويكون تاريخ الأحقية 4 فبراير 2021، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويكون تاريخ التوزيع الأحد 21 فبراير 2021.