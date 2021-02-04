أعلنت شركة المراكز العربية، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث المنتهي في ديسمبر 2020، محققة تراجعا في الأرباح نسبته 13.56%.

وبلغ صافي الأرباح 95.6 مليون ريال، مقابل 110.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك بعد تراجع الإيرادات بنسبة 15.8% إلى 469.4 مليون ريال، وفقا لما ذكرته الشركة في إفصاحها للسوق المالية السعودية "تداول".

وعزت الشركة هذا التراجع بصورة أساسية إلى إطفاء الخصومات غير المتكررة التي قامت الشركة بمنحها سابقًا إلى المستأجرين بهدف دعمهم في مواجهة الأثر السلبي لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبلغت القيمة الإجمالية للخصومات الممنوحة للمستأجرين المتعلقة بمعالجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد 214.2 مليون ريال منذ الربع الأخير من السنة المالية 2020.

وتأثرت الإيرادات أيضًا بانخفاض أسعار التأجير بعقود الإيجار التي قامت الشركة بتجديدها خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021م، والتي تتركز في المراكز التجارية من فئة (ج).

وتأثرت الإيرادات بالتراجع الطفيف لنسبة الإشغال على أساس المثل بالمثل من 93.7% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2020م إلى 90.2% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021.

وخلال التسعة أشهر، تراجعت صافي أرباح الشركة 34% إلى 359.7 مليون ريال، مقابل 545.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي.