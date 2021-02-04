.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأرباح الفصلية لـ "المراكز العربية" تتراجع 14% إلى 96 مليون ريال 

سوق السعودية

الأرباح الفصلية لـ "المراكز العربية" تتراجع 14% إلى 96 مليون ريال 

بعد منحها خصومات للمستأجرين 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة المراكز العربية، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث المنتهي في ديسمبر 2020، محققة تراجعا في الأرباح نسبته 13.56%.

وبلغ صافي الأرباح 95.6 مليون ريال، مقابل 110.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك بعد تراجع الإيرادات بنسبة 15.8% إلى 469.4 مليون ريال، وفقا لما ذكرته الشركة في إفصاحها للسوق المالية السعودية "تداول".

وعزت الشركة هذا التراجع بصورة أساسية إلى إطفاء الخصومات غير المتكررة التي قامت الشركة بمنحها سابقًا إلى المستأجرين بهدف دعمهم في مواجهة الأثر السلبي لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبلغت القيمة الإجمالية للخصومات الممنوحة للمستأجرين المتعلقة بمعالجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد 214.2 مليون ريال منذ الربع الأخير من السنة المالية 2020.

السعودية تطبق 9 إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا اقتصاد فيروس كورونا السعودية تطبق 9 إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

وتأثرت الإيرادات أيضًا بانخفاض أسعار التأجير بعقود الإيجار التي قامت الشركة بتجديدها خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021م، والتي تتركز في المراكز التجارية من فئة (ج).

وتأثرت الإيرادات بالتراجع الطفيف لنسبة الإشغال على أساس المثل بالمثل من 93.7% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2020م إلى 90.2% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021.

وخلال التسعة أشهر، تراجعت صافي أرباح الشركة 34% إلى 359.7 مليون ريال، مقابل 545.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد