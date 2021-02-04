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الخزف السعودي توصي بزيادة رأسمالها 200 مليون ريال بأسهم منحة

الخزف السعودي
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سوق السعودية

الخزف السعودي توصي بزيادة رأسمالها 200 مليون ريال بأسهم منحة

ليصبح 800 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخزف السعودي عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مالها بنسبة 33.3% ما يعادل 200 مليون ريال، عن طريق منح أسهم.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن الأسهم الممنوحة تكون سهما لكل 3 أسهم مملوكة، وستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 200 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

ويصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 800 مليون ريال بدلاً من 600 مليون ريال، ويكون عدد الأسهم 80 مليون سهم، بدلاً من 60 مليون سهم.

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وقالت الخزف السعودي، إن الهدف من رفع رأس مالها لكي يتوافق مع حجم أعمالها وأصولها ودعم توسعاتها المستقبلية.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وأشارت الشركة إلى المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

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