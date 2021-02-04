أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصص تمثل نسبة 35% من رأس مال شركتها التابعة، شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامى المرئي والمسموع بقيمة 7.25 مليون ريال.

وقالت "تهامة للإعلان" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الاستحواذ سينتج عنه زيادة نسبة ملكيتها فى شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامى المرئي والمسموع إلى 70%.

وأضافت أن الاستحواذ يأتي تنفيذاً لاستراتيجية الشركة في النمو والتوسع لا سيما في ظل ما يشهده قطاع الإنتاج من نمو كبير ومتسارع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وإيماناً من الشركة بدروها في دعم وتمكين القطاعات الحيوية وتمكين الشباب السعودي المتميز وتوطين الصناعة ودعم الإنتاج المحلي بشكل عام.

وتوقعت "تهامة للإعلان" الانتهاء من الإجراءات الرسمية ذات العلاقة بالاستحواذ في 15 فبراير 2021.

كانت شركة "تهامة للإعلان" قد وقعت في 13 يناير 2021، مذكرة تفاهم مع مؤسسة مجال الصورة للاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة الإنتاج المتكامل للإنتاج الفني للاستحواذ على حصة إضافية من شركتها التابعة، شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع، وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف.