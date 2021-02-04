احتلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، على المرتبة الثانية عالمياً في قائمة أعلى العلامات التجارية لشركات الكيماويات، وعززت مكانتها ضمن أفضل 25 علامة تجارية لشركات الكيماويات في العالم، ضمن أفضل 500 علامة تجارية عالمية لعام 2021 حسب التقرير السنوي الصادر عن "براند فاينانس"، المتخصصة في تصنيف العلامات التجارية على مستوى العالم.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان، إن التقدّم في التصنيف العالمي لأغلى العلامات التجارية، يعزز مسيرة "سابك" نحو تحقيق استراتيجيتها الطموحة لأن تصبح الشركة الرائدة والمفضلة عالمياً في مجال الكيماويات.

وأضاف أن الريادة العالمية في العلامة التجارية تعكس الانطباع الإيجابي المتزايد عن "سابك" لدى الزبائن والأطراف ذات العلاقة، تحقيقاً للرؤية التي وضعتها الشركة لتعزيز مكانتها في صناعة الكيماويات، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.

وبين البنيان أن بناء علامة تجارية عالمية قوية يعد جزءاً أصيلاً من الأهداف الأساسية لشركة "سابك"، من أجل مواكبة طموحاتها للنمو، بما يسهم في دعم استراتيجية أعمالها، وتعزيز المرونة، منوهاً بأهمية العلامة التجارية للشركة وزبائنها والأطراف ذات العلاقة، مؤكداً على مواصلة تجسيد شعار "كيمياء وتواصل TM".

كان تقرير عام 2021 الصادر من "براند فاينانس" لأفضل 25 شركة كيماويات عالمياً قد قدّر قيمة العلامة التجارية لشركة "سابك" بما يعادل 4.017 مليار دولار، وذلك رغم تراجع قيمة العلامات التجارية لشركات الكيماويات عام 2020 بنسبة 8% عن العام السابق بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.

يذكر أن "سابك"، بعد نجاح المرحلة الأولى في 2019، أطلقت في يوليو 2020 المرحلة الثانية من الحملة الإعلانية العالمية للهوية وذلك ضمن إطار استراتيجية الشركة للعام 2025، لتعزيز الصلة مع الزبائن والأطراف ذات العلاقة وتعريفها بإسهامات "سابك" في توفير الحلول المستدامة لمواجهة أصعب التحديات في العالم.

الجدير بالذكر أن "براند فاينانس" تتبع منهجية مخصصة لتحديد قيمة العلامات التجارية للشركات، وتشمل العوامل التي تستند إليها: مدى معرفة الأطراف ذات العلاقة ورضاها، وأداء الأعمال المتوقع.