قالت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير"، إنها ستغلق جميع المراكز الترفيهية داخل وخارج المجمعات التجارية والمطاعم ودور السينما والمقاهي التابعة للمجموعة وشركاتها الشقيقة في السعودية اعتباراً من الساعة 10 مساءً اليوم الخميس لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

وأضافت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أنها ستوقف أيضاً كافة المناسبات والاحتفالات وصالات الأفراح وقاعات الاجتماعات التابعة لقطاع الفنادق في المجموعة مدة 30 يوم قابلة للتمديد حسب القرار الصادر من وزارة الداخلية.

وأوضحت الشركة أنها بصدد مرحلة تقييم الأثر المالي لإغلاق هذه المراكز والمرافق، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات بهذا الشأن.

وجاء قرار الشركة بعد قرار الجهات المسؤولة في السعودية، اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع حاليا، وذلك للمحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشٍ ثانية لفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، إنه إلحاقا بالبيان الصادر في 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتزامنا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع حاليا، ونظرا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا (كوفيد 19) ولأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشي ثانية في المملكة مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة، فقد تقرر الآتي:

أولا: إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.

ثانيا: مع عدم الإخلال بما ورد في البند (أولا) لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن (20) شخصا وذلك لمدة (10) أيام قابلة للتمديد.

ثالثا: إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة (10) أيام قابلة للتمديد.

رابعا: إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة (10) أيام قابلة للتمديد.