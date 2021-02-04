أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري، اليوم الخميس، عن تلقيها خطابات من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل الإقرارات الزكوية المقدمة للأعوام من 2014 إلى 2018.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الشركة مطالبة بسداد فروقات زكوية عن السنوات المشار إليها بإجمالي مبلغ وقدره 293.84 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أنها قدمت الإقرارات الزكوية للأعوام 2014 ,2015 ,2016,2017 ودفعت الزكاة عن تلك السنوات وفقاً للقوائم المالية السنوية المدققة عن كل سنة مالية عدا عام 2018.

ووفقاً لتلك الخطابات فإنه يحق للشركة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية وهي 60 يوما من تاريخ استلام تلك الخطابات. و قامت الشركة برفع لائحة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية.

وسوف يتم تحديد الأثر المالي لاحقاً والإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.