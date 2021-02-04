.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"هيئة الزكاة" تطالب "الخضري" بسداد 293.8 مليون ريال

الخضري مناسبة
شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري
سوق السعودية

"هيئة الزكاة" تطالب "الخضري" بسداد 293.8 مليون ريال

تمثل فروقات زكوية للأعوام من 2014 إلى 2018

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري، اليوم الخميس، عن تلقيها خطابات من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل الإقرارات الزكوية المقدمة للأعوام من 2014 إلى 2018.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الشركة مطالبة بسداد فروقات زكوية عن السنوات المشار إليها بإجمالي مبلغ وقدره 293.84 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أنها قدمت الإقرارات الزكوية للأعوام 2014 ,2015 ,2016,2017 ودفعت الزكاة عن تلك السنوات وفقاً للقوائم المالية السنوية المدققة عن كل سنة مالية عدا عام 2018.

ووفقاً لتلك الخطابات فإنه يحق للشركة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية وهي 60 يوما من تاريخ استلام تلك الخطابات. و قامت الشركة برفع لائحة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية.

وسوف يتم تحديد الأثر المالي لاحقاً والإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد