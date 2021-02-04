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أرامكس تبرم اتفاقية نهائية للتخارج من كامل حصصها في "إنفوفورت"

أرامكس
أرامكس
سوق دبي

أرامكس تبرم اتفاقية نهائية للتخارج من كامل حصصها في "إنفوفورت"

لصالح شركة "آيرون ماونتن"

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دبي - العربية.نت

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أعلنت أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم الخميس، عن توقيعها اتفاقية نهائية وملزمة مع شركة تابعة لشركة "آيرون ماوتن إنكوربوريتد" (Iron Mountain Incorporated)، المتخصصة في خدمات إدارة المعلومات ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، للاستحواذ على كامل حصص أرامكس في شركة القلعة للمعلومات ("إنفوفورت")، المزود الرائد لخدمات إدارة السجلات والمعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وستساهم صفقة التخارج هذه في تعزيز الميزانية العمومية لأرامكس، وتتماشى مع استراتيجيتها طويلة الأجل الرامية إلى مواصلة تركيز عملياتها على الخدمات والحلول اللوجستية الأساسية، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان.

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وتخضع صفقة التخارج والاستحواذ هذه إلى تحقيق عدد من الشروط المتفق عليها بين الطرفين، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية ذات الصلة. وستقوم الشركة بالإفصاح الكامل عن التفاصيل عند إتمام الصفقة والمتوقع خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس بشّار عبيد: "يعد بيع "إنفوفورت" اليوم علامة فارقة في مسيرة أرامكس، حيث سيسمح للمجموعة التركيز بشكل كامل على تنمية أعمالها اللوجستية الأساسية على مستوى العالم. ويسعدنا اعتراف شركة "آيرون ماونتن" بقوة ومكانة إنفوفورت كشركة رائدة في السوق على مستوى المنطقة، فضلاً عن إمكاناتها المستقبلية. ونحن على ثقة بأنه تحت إشراف فريق عمل "آيرون ماونتن"، ستواصل إنفوفورت مسيرة نموها وريادتها وقيادتها لهذا القطاع في المنطقة".

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