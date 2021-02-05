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لوفتهانزا تجمع 1.9 مليار دولار لرد دعم حكومي

لوفتهانزا
لوفتهانزا
شركات

لوفتهانزا تجمع 1.9 مليار دولار لرد دعم حكومي

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لندن – رويترز

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أصدرت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" سندات حجمها 1.6 مليار يورو (1.92 مليار دولار) الخميس، ستستخدم حصيلتها لرد جزء من الدعم الذي قدمه لها بنك كيه.إف.دبليو الحكومي العام الماضي لمساعدتها في خضم أزمة كوفيد-19.

وقال المدير المالي للشركة رمكو ستينبرجن في بيان "نحن ممتنون للغاية للدعم الذي نتلقاه في أسواقنا المحلية. طرح السندات الناجح اليوم يسمح لنا بسداد كامل قرض كيه.إف.دبليو".

وأضاف "لكن رغم السداد، من المرجح أن نسحب المزيد من عناصر حزمة الاستقرار غير المستغلة حاليا. حجم السحب سيتوقف على مسار الجائحة في المستقبل."

وكان أحد مرتبي العملية قال إن شركة الطيران ستبيع أمس سندات لأجل 4 سنوات حجمها 750 مليون يورو بعائد 3% وسندات لأجل سبع سنوات حجمها 850 مليون يورو عند 3.875%.

وأدار العملية باركليز وبنك أوف أميركا وجيه.بي مورغان وسوسيتيه جنرال.

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