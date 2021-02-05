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خبر سار.. "كريم" تخفض عمولة التوصيل لهذا المستوى

Careem employees walk past the company headquarters in Dubai, UAE December 13, 2018. Picture taken December 13, 2018. REUTERS/Satish Kumar
ستفرض على المطاعم رسوماً شهرية ثابتة ليتم إدراجها في تطبيقها
كريم

خبر سار.. "كريم" تخفض عمولة التوصيل لهذا المستوى

ستفرض على المطاعم رسوماً شهرية ثابتة ليتم إدراجها في تطبيقها، بدلاً من العمولة على أساس النسبة المئوية

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة كريم مدّثر شيخة، التي تتخذ من دبي مقراً لها والتي تقدم خدمات توصيل الطعام، إن المطاعم كانت في وضع غير مؤات مع زيادة أحجام التوصيل خلال الوباء.

كانت معدلات العمولة المرتفعة لكل طلب تجعل من الصعب على المطاعم البقاء على قيد الحياة، ولم تكن المطاعم على علاقة جيدة مع مجمعي التوصيل.

أضاف "نحن ندرك أن الصناعة ليست في وضع جيد، ونقوم بتغيير نموذج الأعمال بالكامل"، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وأعلنت شركة كريم Careem، المملوكة لشركة أوبر Uber، هذا الأسبوع أنها ستفرض على المطاعم رسوماً شهرية ثابتة ليتم إدراجها في تطبيقها، بدلاً من العمولة على أساس النسبة المئوية.

وقال شيخة، إن شركات توصيل الطعام في المنطقة تفرض ما يصل إلى 30% من قيمة كل طلب.

يؤدي ذلك إلى تقليص هوامش ربح المطعم لعمليات التسليم، والتي تمثل "الكثير من أعمالهم" نتيجة للوباء.

نموذج عمل جديد

أوضح، شيخة أنه بموجب نموذج الرسوم الثابتة لـ كريم، يمكن أن تنخفض العمولة الفعلية إلى 6% أو 7%.

وقال: "إذا ارتفعت قيمة الطلب، فإنها تنخفض أكثر". "سيساعد هذا النموذج المطاعم في الاحتفاظ بقدر أكبر من أرباحها، وتحسين عروضها، وفي نهاية المطاف الحصول على تجربة خدمة أفضل للعملاء."

تابع، "ما قد نخسره في الهوامش، سنقوم بتعويضه في الأحجام مع مرور الوقت".

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