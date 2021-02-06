نشر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد، على حسابه في "تويتر"، تفاصيل لقاء جمعه مع بافل دوروف مؤسس منصة تلغرام للتراسل التي تتخذ من دبي مقراً عالمياً لها، بقيمة سوقية تتجاوز 20 مليار دولار وأكثر من 570 مليون مستخدم.

وذكر ولي عهد دبي بتغريدات أنه تعرف على تفاصيل "قصة نجاح مُلهمة ولدت على أرض الإمارات وضمن بيئة الأعمال الداعمة التي توفرها دبي لشركائها".

وأضاف أنه "منذ أكثر من 20 عاماً، أطلق الشيخ محمد بن راشد مدينة دبي للإنترنت لثقته في أثر التكنولوجيا في صنع المستقبل الذي اختارت دبي أن تكون شريكاً في تشكيل ملامحه، ورؤية أثمرت مجتمعاً تكنولوجياً عالمياً يضم اليوم أكثر من 1600 شركة و24 ألف متخصص".

وعبر عن تأكيده على "ترسيخ دبي مكانتها كمنصة ينطلق منها الطامحون للنجاح لتحويل أحلامهم إلى إنجازات عالمية، ومستمرون في توفير كل ما يدعم المبدعين وأصحاب الأفكار الخلّاقة لنمضي معاً نحو مستقبل حافل بالنجاح لتقديم حلول وابتكارات تسعد الإنسان وتضمن له حياة أفضل".

منذ أكثر من 20 عاماً، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مدينة دبي للإنترنت لثقته في أثر التكنولوجيا في صنع المستقبل الذي اختارت دبي أن تكون شريكاً في تشكيل ملامحه.. رؤية أثمرت مجتمعاً تكنولوجياً عالمياً يضم اليوم أكثر من 1600 شركة و24 ألف متخصص. pic.twitter.com/HUuXBXYvVe — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) February 6, 2021

يعودُ تأسيس تلغرام إلى عام 2013 على يد الأخوين نيكولاي وبافل دوروف مؤسّسي موقع فكونتاكتي (أكبر شبكة اجتماعية روسية)، وقد نجحا في إطلاق برنامج تلغرام ثم سجّلاهُ كمنظمة مستقلة تتخذ من العاصِمة الألمانيّة برلين مقرًا لها.

صَمَّم نيكولاي بروتوكولاً خاصاً للتطبيق يدعى MTProto، في حين قَدَّم بافل دوروف الدعم المالي والهيكلي الأساسي للمشروع، ويقوم تلغرام بنفس الوظائف التي تقوم بها برامج التراسل الأخرى كـ: واتس آب، لاين، فايبر، تانغو.

ويعرف بافل دوروف بأنه رائد أعمال روسي اشتهر بكونه مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فكونتاكتي، ولاحقًا تلغرام، ويٌطلق عليه اسم مارك زوكربيرغ الروسي.

في أغسطس 2014، تم تسمية بافل دوروف كواحد من أكثر القادة في أوروبا الشمالية الواعدة تحت 30 سنة. اختير في عام 2017 للانضمام إلى القيادات العالمية الشابة في المنتدى الاقتصادي العالمي ممثلاً لفنلندا.