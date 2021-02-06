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الصين تقر استخدام ثاني لقاح طورته "سينوفاك"

لقاح سينوفاك
لقاح سينوفاك
لقاح كورونا

الصين تقر استخدام ثاني لقاح طورته "سينوفاك"

اللقاح الصيني أحد لقاحين اختارتهما حكومة البرازيل

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أقرت الصين اليوم السبت، استخدام ثاني لقاح مصنوع محليا طورته شركة "سينوفاك" في وقت تتحرك فيه دول العالم، لإيجاد آليات أكثر نجاعة في توزيع اللقاحات التي تواجه شحاً كبيراً قياسا لصعوبة نقل الجرعات وحفظها، والتعامل معها من الجهات المختصة.

قالت شركة سينوفاك الصينية إنها حصلت على موافقة السلطات الصحية على استخدام لقاحها.

وأظهرت أحدث نتائج التجارب الطبية السريرية التي أجراها خبراء في البرازيل، أن لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة "سينوفاك" الصينية فعال بنسبة 50.4%.

وتُظهر النتائج أن اللقاح أقل فعالية بكثير مقارنة بالبيانات السابقة المعلن عنها، إذ تتجاوز فعاليته بالكاد نسبة 50%، اللازمة لحصوله على موافقة الجهات التنظيمية.

ويعد اللقاح الصيني أحد لقاحين اختارتهما حكومة البرازيل، التي تعد واحدة من أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا.

وتنتج الصين العديد من اللقاحات لفيروس كورونا، أشهرها "كورونا فاك"، الذي طورته شركة "سينوفاك" الصينية، إضافة للقاحين تطورهما معاهد مرتبطة بشركة "سينوفارم".

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