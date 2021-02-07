قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية المصرية، اليوم الأحد، إنه جرى التحفظ على سيف صفوان ثابت الرئيس التنفيذي للشركة على ذمة التحقيقات.

وأضافت في بيان للبورصة، أنه "لم يرد إلى الشركة أية معلومات عن أسباب التحفظ".

وكانت سلطات الأمن المصرية قد ألقت القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس الإدارة السابق لجهينة أوائل ديسمبر/كانون الأول على ذمة تحقيقات.

أعقبت ذلك استقالته من الشركة في يناير/كانون الثاني وتعيين ابنه سيف رئيسا تنفيذيا.

وذكر بيان الشركة اليوم، أن حبس صفوان ثابت احتياطيا إنما هو "على ذمة تحقيقات تخص أمورا شخصية لا دخل للشركة بها".

في تلك الأثناء، هوى سهم جهينة ببورصة مصر 17% في الدقيقة الأولى من تداولات اليوم. وبحلول الساعة 1020 بتوقيت غرينتش، قلص سهم جهينة خسائره إلى 8.6%.

وكانت لجنة قضائية قد شكلتها الحكومة أصدرت قرارا في 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات صفوان ثابت بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

تأسست جهينة في 1983 وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأميركا وأوروبا.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية إن السهم "يتحرك عرضيا وسط تذبذبات عالية بين مستوى دعم 5.40 جنيه ومستوى مقاومة 7.20 جنيه... المخاطرة مرتفعة في التداول على السهم حاليا بسبب التذبذبات القوية".

بعد القبض على صفوان ثابت، عينت جهينة ابنه سيف قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة. وعينت في وقت لاحق محمد الدغيم رئيسا غير تنفيذي لمجلس الإدارة.

كانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة أصدرت قرارا في 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات صفوان ثابت بسبب صلات بجماعة محظورة في مصر.