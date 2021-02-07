أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)، اليوم الأحد، عن النتائج المالية لعام 2020، محققة زيادة في الأرباح نسبتها 5.17%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي أرباحها خلال 2020 بلغت 187.85 مليون ريال، مقابل 178.62 مليون ريال خلال عام 2019.

يأتي ذلك، رغم تراجع إيرادات الشركة بـ 6.4% إلى 977.2 مليون ريال، مقابل ما يتجاوز المليار ريال عام 2019.

ويعود سبب الزيادة في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى الزيادة في صافي أرباح مبيعات السيارات، حيث أدت الزيادة في مبيعات السيارات وأرباحها الى ارتفاع المعدلات الربحية في النصف الثاني من العام، وبذلك تم تعويض الانخفاض في عائدات التأجير التي نتجت خلال فترة التأثر بجائحة كورونا.

وأوضحت الشركة أن سبب الانخفاض في الإيرادات هذا العام مقارنة بالعام الماضي يعود إلى تأثر الأعمال خلال جائحة كورونا حيث أدى الى تعطيل الأنشطة الاقتصادية التي أثرت بشكل سلبي على الايرادات من التأجير طويل الأجل وقصير الأجل والذي تم تعويضه من خلال الزيادة في مبيعات السيارات وأرباحها لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أنها بدأت في التعافي من التأثير الذي لحق أعمالها في نشاط التأجير طويل الأجل وقصير الأجل خلال فترة الجائحة، مع عدم اليقين مما قد يحدث في المستقبل من تطورات خلال الجائحة، حيث ستستمر إدارة المجموعة في تقييم التأثير بناءً على التطورات المحتملة.

توزيعات الأرباح

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2020، بمبلغ 88.958 مليون ريال سعودي، وتصل حصة السهم في التوزيعات نحو 1.25 ريالا للسهم.

وأوضحت الشركة أنها اعتمدت توزيع 0.5 ريال عن النصف الأول من عام 2020 وتم ايداع الأرباح في محافظ المساهمين ليكون إجمالي الأرباح الموصى بها عن نتائج عام 2020م مبلغ 124.542 مليون ريال سعودي.