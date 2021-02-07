أعلن بنك البلاد، اليوم الأحد، عن النتائج المالية لعام 2020، محققا ارتفاعا نسبته 8.4% في الأرباح.

وبلغ صافي أرباح البنك خلال العام الماضي 1.35 مليار ريال، مقابل 1.24 مليار ريال خلال عام 2019.

وقال البنك، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول" إن إجمالي إيراداته بلغت 3.627 مليار ريال، بزيادة 4.8% عن العام السابق الذي بلغت الإيرادات خلاله 3.46 مليار ريال.

وارتفع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8٪، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب تحويل عملات أجنبية وقابلها انخفاض في صافي (خسائر) / مكاسب الاستثمارات وصافي دخل أتعاب وعمولات ودخل العمليات الأخرى وتوزيعات أرباح، وفقا للبنك.

من جانب آخر فقد ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 8٪، وذلك نتيجة للارتفاع في مخصص خسائر ائتمانية متوقعة ومصاريف عمومية وإدارية أخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات والإطفاء.

وبلغ صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للعام الماضي نحو 695 مليون ريال، مقارنة بـ 543 مليون ريال في العام الماضي وذلك بارتفاع بنسبة 28%.

وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، ثامر السعيد، إن أرباح بنك البلاد تعتبر ثاني مفاجأة إيجابية للقطاع المصرفي السعودي، بعد إعلان مصرف الراجحي عن نتائج أعماله.

وعزى ارتفاع الأرباح في البنك إلى 3 عوامل رئيسية وهي أن مصدر دخل البنك القادم من تمويلات الأفراد أكبر من مصدر الدخل الناتج عن تمويل الشركات، والعامل الثاني يتمثل في دعم البنك المركزي السعودي للبنوك.

وأوضح أن العامل الثالث يتمثل في الإقبال خلال الفترة الماضية على القروض والتمويلات الشخصية، بجانب نمو التمويل العقاري بالفترة ما بين تغير ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%.