أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، عن الانتهاء الآمن من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع البوليمرات التابع للشركة العالمية للبوليمرات، إحدى الشركات التابعة لسبكيم، والبدء في تشغيل المصنع اليوم الأحد.

وتوقعت "سبكيم" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن يكون لأعمال الصيانة الدورية المجدولة تأثير إيجابي على كفاءة المصنع ورفع مستوى الاعتمادية وخفض التكاليف بما يتناسب مع الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

وذكرت أن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة المجدولة، ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف ويظهر هذا الأثر في نتائج الربع الأول من عام 2021.

وكانت الشركة قد أعلنت عن اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.

يذكر أن "سبكيم" أعلنت، في مطلع فبراير الجاري، عن إيقاف مجدول لكل من مصنع البوليمرات التابع للشركة العالمية للبوليمرات لمدة 6 أيام، و16 يوماً لمصنع إيثيل الأسيتات التابع لشركة سبكيم للكيماويات التابعة لسبكيم، وذلك بهدف إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة بما يتماشى مع المعايير المتبعة للصيانة الروتينية والوقائية اللازمة.