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ناصر السبيعي رئيساً لبنك البلاد وفهد بن دخيل نائباً له

بنك البلاد جديد
فرع تابع لبنك البلاد
سوق السعودية

ناصر السبيعي رئيساً لبنك البلاد وفهد بن دخيل نائباً له

بعد وفاة رئيس المجلس السابق

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دبي - العربية.نت

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أعلن بنك البلاد، اليوم الأحد، عن صدور قرار مجلس الإدارة، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، بتعيين ناصر بن محمد السبيعي رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً للجنة التنفيذية (عضو غير تنفيذي)، وذلك خلفاً لرئيس مجلس الإدارة الراحل، عبدالرحمن بن إبراهيم الحميَد.

وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن المجلس قرر أيضاً تعيين فهد بن عبدالله بن دخيل نائباً لرئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي).

وأضاف أن تاريخ نفاذ قرار مجلس الإدارة اعتباراً من صدور عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 7 فبراير 2021، حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ 16 أبريل 2022.

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كان بنك البلاد، قد أعلن في 21 يناير 2021، عن وفاة رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد.

يذكر أن ناصر السبيعي يشغل عضوية مجلس إدارة بنك البلاد من 17 أبريل 2005، وكذلك عضوية اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت بالبنك، بالإضافة إلى عضوية عدة شركات ومؤسسات أخرى منها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نقلاً عن الموقع الإلكتروني للبنك.

وفي سياق آخر، أعلن بنك البلاد، اليوم الأحد، عن النتائج المالية لعام 2020، محققا ارتفاعا نسبته 8.4% في الأرباح.

وبلغ صافي أرباح البنك خلال العام الماضي 1.35 مليار ريال، مقابل 1.24 مليار ريال خلال عام 2019.

وقال البنك، في بيان على "تداول" إن إجمالي إيراداته بلغت 3.627 مليار ريال، مقابل 3.46 مليار ريال في العام السابق، بزيادة 4.8%.

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