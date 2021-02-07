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صافولا مصر تتطلع لاستحواذات بالقطاع الغذائي

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شركات

صافولا مصر تتطلع لاستحواذات بالقطاع الغذائي

داخل مصر أو خارجها

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

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قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في صافولا مصر، محمد بدران في مقابلة مع رويترز، إن "صافولا مصر" تخطط للاستحواذ على شركة أو أكثر بالقطاع الغذائي هذا العام سواء داخل مصر أو خارجها.

وأضاف أن الوحدة التابعة لمجموعة صافولا السعودية تعمل أيضا على إضافة منتجات جديدة بالسوق المصرية أو في دول أخرى، وقال "نحن نصنع مثلا مكرونة في مصر قد نصنع كسكسا في المغرب أو الجزائر. كل ذلك ضمن الخطة الخمسية لنا".

وأضاف أنه "ضمن الخطة الخمسية أيضا أن نقوم بالاستحواذ على شركات أخرى ونعمل جديا في البحث عن الشركات الملائمة لنا. نبحث عن شركات في مجال الأغذية. خلال هذا العام سنستحوذ على شركة أو أكثر سواء في مصر أو خارج مصر"، لكنه أحجم عن الخوض في التفاصيل المالية لاستثمارات الشركة أو مبيعاتها.

تملك صافولا ثلاثة مصانع في مصر لإنتاج المعكرونة ومصنعين لإنتاج الزيت والسمن واثنين لإنتاج السكر.

وقال بدران إن الشركة بدأت منذ أيام قليلة "تصدير المعكرونة إيطالينو" إلى الإمارات لتصبح ثاني دولة بعد السعودية، على أن تبدأ تصديرها لعدد من الدول العربية الأخرى خلال هذا العام.

وتابع "نقوم بتصدير نحو 20 إلى 25% من إنتاج المعكرونة من مصانعنا في مصر للخارج سواء إفريقيا أو عربيا. طاقتنا الإنتاجية في المعكرونة تبلغ 350 ألف طن سنويا، ونفس الطاقة في الزيت، وفي السكر نصل لما بين 750 و800 ألف طن سنويا".

ووفقا للقوائم المالية لصافولا السعودية، وصلت مبيعات وحدتها في مصر من المعكرونة إلى 510.5 مليون ريال (136.1 مليون دولار) في 2019 بزيادة سنوية 8%، ومن السكر 346.6 مليون ريال، بتراجع سنوي 16%.

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