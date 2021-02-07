تسببت الموجة الثانية من جائحة "كوفيد-19" في إبطاء عملية تعافي شركة كريم للنقل التشاركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفق المدير العام لشركة "كريم مصر"، هيثم عصام، فقد هوت الأنشطة التجارية للشركة بنسبة 80% خلال الموجة الأولى من الوباء، لكن الأمور في مصر آخذة في التحسن.

وأوضح وفقاً لنشرة "إنتربرايز"، أن شركة "كريم مصر" تمكنت من استعادة 67% من معدلات التشغيل لديها في السوق المصري، وهو ما يعتبر أعلى نسبة تعافٍ على مستوى العالم العربي، وأضاف: "نهدف إلى الوصول إلى التعافي التام خلال عام 2021".

وفي محاولة للتغلب على تداعيات وباء "كوفيد-19"، أطلقت الشركة بعض خيارات النقل في مصر والتي تضمن الالتزام بالتباعد الاجتماعي، مثل خدمة "جو أمان"، حيث تقوم المركبات بتثبيت حاجز بلاستيكي بين السائق والراكب.

وبالإضافة إلى ذلك، خفضت كريم أسعار خدمات "جو" الخاصة بها بنسبة 10% - واستجابة لمطالب المصريين الذين يعتمدون إلى حد كبير على التسوق عبر الإنترنت لتلبية احتياجاتهم أثناء جائحة "كوفيد-19" - قدمت الشركة خدمة "النقل لآخر ميل"، بالإضافة إلى خدمات توصيل الطعام والمنتجات، وفقا لما قاله عصام. وكانت شركة أوبر استحوذت على كريم في عام 2019 مقابل 3.1 مليار دولار.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "كريم"، مدثر شيخة، ضمن توقعات نهاية العام، أن الطلب قد تباطأ مؤخرا، إلا أن نشاط النقل التشاركي بات أكبر تسع مرات مما كان عليه في أدنى نقطة له في العام الماضي - على الرغم من أنه ما زال دون مستويات ما قبل الجائحة.

كانت شركة كريم توقعت في سبتمبر الماضي أن تتعافى خدماتها قبل نهاية عام 2021، وهو ما يرى الرئيس التنفيذي أنه سيحدث بالرغم من "الوضع المتقلب للغاية".

ويرى "شيخة" أيضا أن الخسائر التي يمكن أن تسجلها كريم في هوامشها على المدى القصير إلى المتوسط، ستعوضها بالتأكيد وبشكل كبير مع مرور الوقت. وأوضح أن حجم نشاط النقل التشاركي أصبح حاليا 4 مرات أكبر مما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتقول "كريم" التي تتخذ من دبي مقرا، إن لديها 48 مليون مستخدم نشط. بينما ذكرت الأسبوع الماضي، أنها ستطلب من المطاعم دفع رسوم شهرية مقابل خدمات التوصيل بدلا من تقاضي عمولة على كل طلب على حدة وفقا للمعايير المتعارف عليها في القطاع.