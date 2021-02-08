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هيونداي وكيا: لا نجري محادثات مع أبل

سيارة هيونداي الكهربائية
سيارة هيونداي الكهربائية
أبل

هيونداي وكيا: لا نجري محادثات مع أبل

 بشأن السيارات ذاتية القيادة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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نفت شركة هيونداي موتور وشركة كيا موتورز التابعة لها، اليوم الاثنين، إجراء محادثات مع شركة أبل حول مشروع لتصنيع السيارات الكهربائية، رداً على تقارير بشأن مناقشاتهما المعلقة.

وقالت هيونداي وكيا، اللتان تشكلان معا خامس أكبر صانع للسيارات في العالم من حيث المبيعات، في بيانات منفصلة، إنهما "لا تجريان محادثات مع شركة أبل بشأن تطوير سيارة ذاتية القيادة."

وأضافت الشركتان أنهما تدرسان تشكيل شراكة مع شركات أجنبية فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية ذاتية القيادة ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، نقلاً عن وكالة "يونهاب".

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وتسبب النفي في انخفاض أسهم هيونداي بنسبة 6% عند 234,500 وون، كذلك انخفاض أسهم كيا بنسبة 13% عند 88,300 وون، وهبط مؤشر كوسبي بنسبة 0.5%، في التعاملات الصباحية.

كانت وكالة بلومبيرغ، ذكرت نهاية الأسبوع الماضي، أن شركة أبل أجرت محادثات مع هيونداي وكيا حول سيارة كهربائية، لكن المناقشات توقفت مؤخرا.

ومن المقرر مبدئياً أن تدخل السيارة التي يطلق عليها اسم "Apple Car"، والتي يتم تطويرها بواسطة فريق في أبل، حيز الإنتاج في عام 2024، وفقاً لمصادر تحدثت لشبكة "CNBC"، قالوا إن طرحها النهائي قد يتم تأجيله. وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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