قالت شركة أدنوك للتوزيع، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الاثنين، إن مجلس إداراتها يناقش في اجتماعه يوم الأربعاء المُقبل، معاملتين للاستحواذ على أصول لتوزيع الوقود في السعودية بقيمة شرائية تصل إلى 8 ملايين دولار، و7.5 مليون دولار على التوالي.

كانت شركة أدنوك للتوزيع، قد أعلنت بنهاية 2020، عن تنفيذ اتفاقية نهائية للاستحواذ على 15 محطة خدمة في السعودية، بقيمة 36.7 مليون درهم (10 ملايين دولار).

وأكدت أدنوك للتوزيع التزامها استراتيجيتها الرامية لتوسعة أعمالها في السعودية، التي تُعد أكبر سوق لبيع الوقود بالتجزئة بين دول الخليج، متوقعة أن يحقق الاستحواذ المزيد من القيمة لصالح الشركة، نتيجة زيادة هوامش ربح الوقود والنهج المتكامل لإدارة منتجات وقود التجزئة وغير المتعلقة بالوقود.

وكانت أدنوك للتوزيع قد افتتحت أولى محطاتها بالسعودية في ديسمبر 2018، على طريق الرياض - الدمام السريع، وافتتحت محطتها الثانية في مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء بعدها بوقت قصير، وبإتمام الصفقة الحالية يصبح إجمالي عدد محطاتها في السعودية 17 محطة.

وفي سياق متصل، قالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي، إن مجلس الإدارة يناقش أيضاً خلال اجتماعه البيانات المالية الختامية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ومقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين على النصف الثاني من العام 2020.