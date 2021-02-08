قال المؤسس والرئيس التنفيذي لفوري، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، إن الشركة تخطط للاستحواذ على حصص أقلية في شركة أو اثنتين على الأقل خلال العام الحالي بجانب التوسع بعدد من الدول العربية.

وأضاف أشرف صبري في مقابلة مع رويترز "نستثمر في شركات ناشئة خلال عملنا، ندرس حاليا 7 أو 8 شركات رقمية تقدم خدماتها للمستفيد النهائي. بنهاية هذا العام سيكون لدينا استثمار أو اثنان في الشركات التي ندرسها".

وتأسست فوري، العاملة أيضا في مجال تكنولوجيا البنوك في 2009، وتقدم الخدمات المالية للعملاء والشركات من خلال قنوات متعددة، مثل سداد المستحقات لدى الجهات الحكومية.

وتابع صبري أن الشركة، التي تعمل في الإمارات أيضا، لديها خطة للتوسع في المنطقة، وقال "خلال هذا العام سنتواجد في دولتين عربيتين على الأقل".

وأطلقت فوري محفظة خدماتها في السوق الإماراتية العام الماضي بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي.

زيادة عدد الفروع إلى 150 فرعاً

إلى ذلك، أضاف صبري أن فوري، التي تجاوز عدد عملياتها اليومية الـ3 ملايين عملية، تعمل على "زيادة عدد نقاط البيع هذا العام بنحو 80 ألف نقطة ليصل إلى 280 ألف نقطة بيع.

"نستهدف أيضا زيادة عدد فروع فوري بلس هذا العام من 90 الآن إلى 150 فرعا".

يذكر أن فوري أول وكيل بنكي في مصر حاصل على ترخيص من البنك المركزي لتقديم الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات، مثل الإيداع والسحب من الحسابات وصرف الحوالات المحلية والدولية وسداد مستحقات بطاقات الائتمان وغيرها.

وقفزت أرباح الشركة في الأشهر التسعة الأولى من 2020 نحو 99% على أساس سنوي إلى 119.1 مليون جنيه (7.63 مليون دولار) وزادت الإيرادات 45.2% إلى 892.7 مليون جنيه.

وقال صبري، الذي عمل من قبل في آي.بي.إم وراية القابضة المصرية، إن حجم أعمال فوري ينمو بين 40 و50% سنويا وإن الشركة تستهدف الحفاظ على هذه النسبة.

وبلغت محفظة المدفوعات الإلكترونية عبر فوري في أول 9 أشهر من 2020 نحو 58.7 مليار جنيه، بزيادة سنوية 52%.