قامت شركة موانئ دبي العالمية المحدودة بمناولة 19.1 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما على نطاق محفظتها العالمية من محطات الحاويات خلال الربع الأخير من 2020، ليرتفع إجمالي كميات الحاويات بنسبة 7.6% على أساس سنوي وبنسبة 6.5% على أساس المقارنة المثلية.

وعلى أساس السنة المالية 2020 قامت موانئ دبي العالمية بمناولة 71.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما بمعدل ثابت على أساس سنوي وبزيادة بلغت 0.2% على أساس المقارنة المثلية.

وجاءت الزيادة في حجم الحاويات خلال الربع الأخير من العام 2020 بفضل زيادة النشاط في الهند وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأميركيتين لا سيما الأداء القوي في موانئ "موندرا" الهند و"لندن جيتواي" المملكة المتحدة، و"روتردام" هولندا، و"أنتويرب جيتواي" بلجيكا، و"السخنة" مصر، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين.

وفي الأميركيتين تحقق النمو بقيادة ميناء موانئ دبي العالمية سانتوس البرازيل، وميناء "فانكوفر" كندا التابعين لـمجموعة موانئ دبي العالمية.

وفي ميناء جبل علي بدولة الإمارات تمت مناولة 3.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا في الربع الأخير من 2020 فيما يمثل ارتفاعًا بنسبة 0.3% على أساس سنوي.

وعلى المستوى الموحّد، إجمالي المناولة الموحد هو إجمالي حجم المناولة من جميع محطات الحاويات التي يكون للمجموعة سيطرةٌ عليها وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، قامت محطات الحاويات بمناولة 11.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا خلال الربع الرابع من 2020 وهو ما يمثل زيادةً بنسبة 10.1% على أساس مُعلَن وارتفاعًا بنسبة 5.2% على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية.

وعلى الأساس الموحد للسنة المالية 2020 قامت موانئ دبي العالمية بمناولة 41.7 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا بزيادة تبلغ 4.6% على أساس مُعلَن وبانخفاض يبلغ 1.8% على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، سلطان أحمد بن سليّم، إن هذا الأداء القوي بنهاية العام أدى إلى تحقيق نسبة نمو ثابت في 2020 والتي تعتبر إيجابية إذا ما تمت مقارنتها بتقديرات القطاع التي تشير لانخفاض بنسبة 2.1%، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد من جديد مرونة قطاع الشحن العالمي وقدرته على تجاوز التحديات وعلى القدرة المتواصلة لموانئ دبي العالمية في التفوق على أداء السوق.

وأضاف أن النمو كان مشجعا في جميع المناطق التي تعمل بها المجموعة وكانت الهند أحد المحركات الرئيسية في حين شهد الميناء الرئيسي في "جبل علي" استقرارا في أحجام المناولة.