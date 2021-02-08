حققت مجموعة سوفت بنك أرباحا بقيمة 11.2 مليار دولار في الربع الثالث من سنتها المالية المنتهية في مارس العام الحالي، أي خلال فترة الأشهر الثلاثة ما بين أكتوبر وديسمبر، وهو ما جاء أعلى بأكثر من 21 مرة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

وأرجعت سوفت بنك أرباحها للمكاسب المحققة على المحفظة الاستثمارية لصندوق رؤية التابع له والذي يتبع استراتيجية شراء أسهم في الشركات الخاصة.

القصة الأبرز في نتائج سوفت بنك تكمن في أرقام صندوقي رؤية سوفت بنك واللذين يشارك فيهما صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وكان أداء صندوق رؤية سوفت بنك في الربع الأخير من 2020 الأفضل منذ إطلاقه عام 2017.

وسجلت قيمة المحفظة الاستثمارية لصندوقي رؤية سوفت بنك الأول والثاني ارتفاعا بـ 13 عشر مليار دولار خلال الربع الأخير من 2020 بحسب ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز.

وجاء الدعم الأكبر في هذه الأرقام من ارتفاع تقييم شركتي أوبر، وDOORDASH لتوصيل الطعام والتي أدرجت مؤخرا في وول ستريت.

ومن المتوقع أن يستفيد صندوقا رؤية سوفت بنك من إدراجات أولية لعدد من شركاتها من بينها مجموعة التجارة الإلكترونية الكورية Coupang وشركة النقل التشاركي الصينية.

وتباهي ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك باستثمارات صندوق رؤية التابع للمجموعة بعد تعافيه من خسارة ليحقق 844 مليار ين (ثمانية مليارات دولار) ربحا في الربع الثالث.

الأرباح تغير جذري عن العام السابق عندما أجبرت عثرات كبيرة، مثل الاكتتاب العام الأولي لشركة وي وورك وجائحة كوفيد-19، سون على بيع أصول لتحقيق الاستقرار في إمبراطوريته الاستثمارية.

وقال سون في مؤتمر صحفي بطوكيو، بعد أن أعلنت الشركة أحدث نتائجها، "رؤيتنا لم تتغير قط."

وصلت استثمارات صندوق رؤية، البالغ حجمه 100 مليار دولار، إلى 82 استثمارا قيمتها 90 مليار دولار، مقارنة بسعر شراء 76.3 مليار دولار. وسجل الصندوق مكاسب إجمالية قدرها 20.4 مليار دولار منذ إنشائه.

وبلغت قيمة استثمارات صندوق رؤية 2 الستة والعشرين نحو 9.3 مليار دولار، مقارنة بسعر شرائها البالغ 4.3 مليار دولار.

وارتفع صافي أرباح مجموعة سوفت بنك لأكثر من 20 مثلا في الربع الثالث إلى 1.17 تريليون ين (11.09 مليار دولار). يأتي ذلك مقارنة مع تقدير كان يبلغ 171 مليار ين من أربعة محللين استطلعت رفينيتيف سمارت إستيميت آراءهم.

وفي هذا السياق، حققت دوور داس، وهي شركة لخدمات توصيل الطعام في أميركا، أرباحا جوهرية لصندوق رؤية نتيجة لارتفاع سعر أسهمها من بعد الإدراج الأولي لها في ديسمبر.

والجدير بالذكر أن مجموعة سوفت بنك كانت قد حققت أكبر خسائر لها خلال سنتها المالية للعام الماضي.

وعلى صعيد متصل، أعلنت المجموعة عن خططها لجمع 630 مليون دولار من خلال تأسيس شركتي استحواذ ذات أغراض خاصة، والتي سينصب تركيزها على قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصالات النقالة.

هذا ومن المقرر أن تكون الشركة المشغلة لـ"رؤية سوفت بنك" هي الكيان المؤسس. يأتي هذا بعد شهرين من تأسيس شركة مماثلة لجمع 525 مليون دولار.

الجدير بالذكر أن شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أو ما تعرف بـSPAC هي مؤسسات تجمع أموالا من المستثمرين في مسعى لشراء شركات خاصة والاندماج معها لتحويلها لشركات عامة.