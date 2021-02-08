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أرباح السعودي الفرنسي تتراجع 50% في 2020 لـ1.5 مليار ريال

السعودي الفرنسي
فرع تابع للبنك السعودي الفرنسي
بنوك السعودية

أرباح السعودي الفرنسي تتراجع 50% في 2020 لـ1.5 مليار ريال

بسبب ارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية

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دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية السنوية للبنك السعودي الفرنسي، تراجع صافي أرباحه بنسبة 50.37% خلال 2020، لتهبط إلى نحو 1.55 مليار ريال مقابل نحو 3.11 مليار ريال في العام 2019.

وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن السبب الرئيسي في انخفاض صافي الدخل هو ارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 54.74%، مشيراً إلى أنه مع ذلك، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 2.5%.

وأرجع البنك الزيادة في إجمالي المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان، ورواتب ومصاريف الموظفين والذي قابله جزئيًا عكس انخفاض قيمة الاستثمارات والموجودات المالية الأخرى.

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ارتفع إجمالي ربح العمليات بنسبة 2.5% إلى 7.04 مليار ريال في 2020، مقابل 6.87 مليار ريال في 2019.

وبلغ صافي ربح البنك قبل الزكاة وضريبة الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020 نحو 233 مليون ريال مقارنة بـ 573 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 نحو 424 مليون ريال.

وبلغ مخصص الزكاة وضريبة الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020 نحو 139 مليون ريال مقارنة بـ 58 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، ومقارنة بـ 90 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، تراجع صافي أرباح البنك بنسبة 82% في الربع الرابع من 2020، إلى 93.7 مليون ريال، مقابل 514.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

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