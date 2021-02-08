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البنك التجاري الكويتي يتكبد خسائر فصلية بـ 56.5 مليون دولار

البنك التجاري الكويتي
البنك التجاري الكويتي
بنوك الكويت

البنك التجاري الكويتي يتكبد خسائر فصلية بـ 56.5 مليون دولار

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت خسائر البنك التجاري الكويتي بـ 2.8% في الربع الرابع من عام 2020، لتصل إلى 17.1 مليون دينار (56.5 مليون دولار).

وجاءت الخسائر أعلى من توقعات المحللين التي أشارت إلى خسائر بـ 6.3 مليون دينار. وأعلن البنك عن عدم تحقيقه أي أرباح في 2020 وذلك للسنة الثانية على التوالي.

وأشارت توقعات المحللين إلى أرباح سنوية بـ 17.5 مليون دينار.

واقترح مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي توزيع أسهم خزينة كأسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 3% من الأسهم القائمة، دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة، موضحاً بأن هذا المقترح يخضع لموافقة عمومية البنك.

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