قفزت شركة أسمنت اليمامة 40 مرتبة لتدخل ضمن الثلاثين شركة الأوائل في ترتيب الشركات المساهمة العامة في مؤشر الحوكمة والذي تطلقه جامعة الفيصل في المؤتمر السنوي لمؤشر مركز حوكمة الشركات المساهمة.

ونادراً ما يحدث تسارع في وتيره ترتيب شركة في تطبيق الحوكمة خلال فترة زمنية وجيزة لاتتعدى ١٤ شهراً.

وقال رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام بالشركة، هشام العسكر، إن الشركة نجحت في تحقيق قفزة في مؤشر الحوكمة عطفا على تطبيق الالتزام والمخاطر.

وقال العسكر إن الحوكمة تعني وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية في الشركة التي تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات تدعيم الشركة علي المدي البعيد وتحديد المسؤول والمسؤولية وبما أن التوسع في الاستثمار أو تنميته أهم ركائز أعمال الإدارة التنفيذية للشركة، أهمية وضرورة وجود إدارة خاصة بالمخاطر لكشف وتقييم المخاطر الحالية والمستقبلية المتعقلة بنشاطات الشركة واستثماراتها، وهذا ما جعل الشركة تسارع في تأسيس هذه الإدارة ووضع الأنظمة واللوائح النظامية الخاصة بعملها وإنشاء لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تعنى بالمخاطر على الرغم أنها لا تزال غير إلزامية وإنما استرشادية من هيئة سوق المال وهذا ما جعلنا بعد تأسيس تلك اللجنة نصل لاكتمال المنظومة الرقابية على أعمال الشركة.

وقال إن "الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال والضوابط الداخلية الفعالة" كلها جزء من نظام واحد لكن بعض أو غالبية الشركات لا تنظر إليها بمنظور تكاملي موحّد..فالتفسير الدقيق لمنظومة الحوكمة الفعلي يضع المخاطر والالتزام والحكومة في منظومة تكاملية موحدة تصل بها المنشأة إلى أعلى معايير الحوكمة الرشيدة".

الجدير بالذكر أن شركة اليمامة سبق وأن أعلنت عبر موقع تداول في أكتوبر 2019 عن تعيينها هشام العسكر رئيساً للجنه الحوكمه والمخاطر.