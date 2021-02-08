أعلنت شركة أسمنت حائل عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية 2020، بواقع 0.5 ريال لكل سهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وقالت شركة أسمنت حائل، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن إجمالي المبلغ الموزع نحو 48.95 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة 97.9 مليون سهم.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق)، والذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقا، وستعلن أيضاً تاريخ التوزيع لاحقاً.

كان صافي ربح شركة أسمنت حائل، قد ارتفع بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 81.98% في العام 2020، ليصل إلى نحو 107.48 مليون ريال، مقارنة بنحو 59.06 مليون ريال في العام 2019.

وقالت الشركة في بيان سابق، إن السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للسنة المالية الحالية مقارنة بالسنة المالية السابقة يعود إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض في بعض المصروفات.