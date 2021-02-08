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"اليمامة للحديد" تتحول للربحية بـ42.7 مليون ريال في 3 أشهر

اليمامة لصناعة الحديد
شركة اليمامة للصناعات الحديدية
سوق السعودية

"اليمامة للحديد" تتحول للربحية بـ42.7 مليون ريال في 3 أشهر

يعود إلى زيادة الإيرادات بنسبة 7.27%

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دبي - العربية.نت

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تحولت شركة اليمامة للصناعات الحديدية لتحقيق صافي ربح نحو 42.67 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية للشركة المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقارنة بصافي خسائر نحو 7.58 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح "اليمامة للحديد" بنسبة 69% في الربع الأول من السنة المالية للشركة، مقابل 25.25 مليون ريال في الربع السابق.

وقالت "اليمامة للحديد" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن التحول للربحية في الربع الأول من السنة المالية على أساس سنوي، يعود إلى زيادة الإيرادات بنسبة 7.27% نتيجة ارتفاع أسعار بيع المنتجات في قطاع الإنشاءات بنسبة 13% وانخفاض تكلفة المواد الخام في قطاع الإنشاءات بنسبة 6%، وكذلك انخفاض تكلفة المواد الخام فى قطاع الكهرباء بنسبة 8.1%.

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وأضافت أن التحول للربحية أيضاً بسبب انخفاض الأعباء التمويلية بمبلغ 3.44 مليون ريال ونسبة 48.48% نتيجة انخفاض أرصدة القروض ونسب الفوائد، وتم تحقيق صافي الربح خلال الربع الحالي على الرغم من ارتفاع مصروف الزكاة بمبلغ 3.19 مليون ريال ونسبة 146.47% نتيجة ارتفاع الربح قبل الزكاة وقيد بعض الفروق الزكوية لبعض السنوات السابقة التي تم استلام الربوط الزكوية المعدلة لها خلال الربع الحالي.

وتبدأ السنة المالية للشركة في الأول من أكتوبر حتى نهاية سبتمبر من العام التالي.

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