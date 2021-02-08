يصوت مساهمو البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، على اتفاقية الاندماج بينهم، كلاً على حدة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، مطلع مارس 2021.

ودعا مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، اليوم الاثنين، مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك الأهلي يوم 1 مارس المُقبل للتصويت على دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي، من خلال إصدار 0.739 سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم في مجموعة سامبا المالية، وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج بينهم المبرمة في 11 أكتوبر 2020.

وبالمثل وجه مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، الدعوة لمساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية مطلع مارس للتصويت على اتفاقية الاندماج.

وقال البنك الأهلي التجاري في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن المساهمين يصوتون أيضاً على زيادة رأس مال البنك الأهلي التجاري من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال، وفقاً لأحكام اتفاقية الاندماج، ويصوتون كذلك على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للبنك الأهلي، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ الاندماج.

كانت هيئة السوق المالية قد وافقت، اليوم الاثنين، على زيادة رأسمال البنك الأهلي التجاري، عن طريق إصدار 1.478 مليار سهم عادي، لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري ونقل جميع أصول مجموعة سامبا المالية والتزاماتها إلى البنك الأهلي التجاري من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

يذكر أن اللجنة المعنية بإعداد خطة دمج أعمال البنك الأهلي التجاري مع مجموعة سامبا المالية، قررت اقتراح اسم "البنك الأهلي السعودي" ليكون الاسم الجديد للبنك الدامج وذلك عند نفاذ الاندماج.

ويتوقع البنكان إتمام الاندماج بينهم خلال النصف الأول من عام 2021، وفقاً لتوقيع اتفاقية الاندماج الملزمة التي نصت على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ومن المتوقع أن يؤدي اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية إلى تكوين ثالث أكبر بنك في الخليج، والأكبر في السعودية.