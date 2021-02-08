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راية القابضة للعربية: رصد 100 مليون جنيه لصندوق القيم المنقولة

شركات

راية القابضة للعربية: رصد 100 مليون جنيه لصندوق القيم المنقولة

أنجزت شراء شركتين هما "اتصالات الدولية" و"المتاجر المتحدة"

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، مدحت خليل في مقابلة مع "العربية" إن الشركة أنجزت شراء شركتين هما "اتصالات الدولية" و"المتاجر المتحدة"، وذلك لصالح شركتيها التابعتين شركة راية للتوزيع وراية للإلكترونيات.

وأضاف خليل أن "راية" قامت ببيع حصة 24% من أسهم أمان غروب المتخصصة في المدفوعات الإلكترونية وخدمات مالية أخرى مقابل 480 مليون جنيه إلى البنك الأهلي المصري.

وأوضح أن "راية" بدأت إنتاج أجهزة التكييف بالتعاون مع شركة هاير إلكتريك الصينية بمكون محلي مصري بنسبة 60%، مشيراً إلى أن "راية" تستثمر في 11 قطاعا مختلفا أهمها قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتعتزم دخول صناعات جديدة واستثمار 400 مليون جنيه (25.5 مليون دولار) في 2021 بتمويل ذاتي 50% والباقي تمويل بنكي.

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وتابع أن حجم إنتاج خط أجهزة التكييف 70 ألف جهاز سنويا، وسيزيد خلال عامين إلى 200 ألف جهاز سنويا، على أن يخصص 70% من الإنتاج حينها إلى التصدير خارج مصر.

وقال إنه تم رصد 100 مليون جنيه لصندوق القيم المنقولة.

وأوضح أن استحواذات الشركة، ضمنت لها الاستحواذ على أكبر منافس لها في توزيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، وأصبحنا من أكبر الموزعين في هذا المجال.

وعبر عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع البنك الأهلي، في تطبيقات حديثة، لإدخال التكنولوجيا في العديد من الخدمات المصرفية وفي الشمول المالي، والعديد من الخدمات عبر شركة "أمان".

وكشف أن الجائحة أثرت على قطاعين للشركة أولهما "الكول سنتر" والثاني التحول الذي حدث في التعامل مع مراكز البيع المباشر.

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