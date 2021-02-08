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"رينيساس" تشتري "ديالوج" بـ 5.9 مليار دولار نقداً

رينيساس
شركة رينيساس
شركات

"رينيساس" تشتري "ديالوج" بـ 5.9 مليار دولار نقداً

الصفقة جرت بعلاوة 20% فوق سعر الإغلاق للسهم

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طوكيو - رويترز

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قالت رينيساس إلكترونيكس وديالوج لأشباه الموصلات الاثنين إنهما اتفقتا على أن يشترى صانع الرقائق الياباني رينيساس شركة تصميم الرقائق المدرجة في فرانكفورت مقابل 4.9 مليار يورو (5.9 مليار دولار) نقدا.

عرضت رينيساس، إحدى أكبر شركات تصنيع الرقائق لقطاع السيارات في العالم، 67.50 يورو لكل سهم من أسهم ديالوج الموردة لشركة أبل، بعلاوة 20% فوق سعر الإغلاق يوم الجمعة و52% فوق المتوسط ​​المرجح لـ 3 أشهر.

وقال هيديتوشي شيباتا رئيس رينيساس ومديرها التنفيذي "الصفقة التي أعلنّاها اليوم هي خطوتنا المهمة التالية في دفع خطة نمو رينيساس".

وقالت ديالوج في بيان إن الصفقة تمثل "فرصة مغرية" لمساهميها وإن مجلس إدارتها سيؤيد العرض بالإجماع.

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