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أرباح "دو" تهبط 85% بالربع الرابع إلى 67.8 مليون درهم

شركة دو الإماراتية
شركة دو
اقتصاد دبي

أرباح "دو" تهبط 85% بالربع الرابع إلى 67.8 مليون درهم

هبطت 15% خلال 2020

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دبي - العربية.نت

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تراجعت الأرباح العائدة إلى مساهمي شركة دو الإماراتية بنسبة 15% خلال العام الماضي مقارنة مع العام السابق لتصل إلى 1.462 مليار درهم.

وجاءت هذه الأرباح أقل من متوسط توقعات المحللين الذي كان عند 1.7 مليار درهم.

أما أرباح الربع الرابع فقد تراجعت بـ 85% على أساس سنوي إلى نحو 68.8 مليون درهم لتأتي أيض أقل من التوقعات. وأوضحت الشركة أن جائحة كورونا أثرت بشكل سلبي على معظم قطاعات الأعمال محليا وعالميا.

في هذا السياق، أوصى مجلس إدارة دو بتوزيع أرباح للعام الماضي بقيمة 28 فلسا لكل سهم، ووافق مجلس الإدارة على رفع نسبة تملك الأجانب لتصل إلى 49% من رأس المال.

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