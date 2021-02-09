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"الأهلي التجاري" يحقق أرباحا سنوية 11.4 مليار ريال بنمو طفيف 0.3%

البنك الأهلي السعودي
فرع تابع للبنك الأهلي التجاري
بنوك السعودية

"الأهلي التجاري" يحقق أرباحا سنوية 11.4 مليار ريال بنمو طفيف 0.3%

ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.29%

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دبي - العربية.نت

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أعلن البنك الأهلي التجاري، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 0.34% خلال العام 2020، لتصل إلى 11.44 مليار ريال، مقابل 11.40 مليار ريال في 2019.

وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن زيادة صافي الدخل جاء بسبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات، وقابله جزئياً ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان.

ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.29% خلال العام 2020، ليصل إلى 21.46 مليار ريال، مقابل 20.57 مليار ريال في 2019.

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وأشار البنك إلى أن ارتفاع إجمالي دخل العمليات جاء نتيجة الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، والدخل من رسوم خدمات مصرفية ودخل تحويل عملات أجنبية، وارتفاع في دخل الاستثمارات، قابله جزئياً ارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى بالصافي.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تراجع صافي دخل البنك بنسبة 0.9% إلى نحو 3.36 مليار ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل 3.39 مليار ريال في الربع المماثل من 2019.

يذكر أن مساهمي البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، سوف يصوتون على اتفاقية الاندماج بينهم، كلاً على حدة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، مطلع مارس 2021.

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