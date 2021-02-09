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بنك الرياض ينتهي من طرح صكوك محلية بـ3 مليارات ريال

بنك الرياض
فرع تابع لبنك الرياض
بنوك السعودية

بنك الرياض ينتهي من طرح صكوك محلية بـ3 مليارات ريال

بعدد إجمالي 3 آلاف صك

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دبي - العربية.نت

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أعلن بنك الرياض عن انتهاء طرح إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2) مقومة بالريال السعودي طرحاً خاصاً في السعودية.

وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الطرح بلغت 3 مليارات ريال، بعدد إجمالي 3 آلاف صك.

وبلغت القيمة الاسمية للصك مليون ريال، بينما عائد الصك يتمثل في سعر الفائدة بين البنوك السعودية "سايبور" لمدة 6 أشهر بالإضافة إلى هامش ربح بواقع 150 نقطة أساس.

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وتبلغ مدة الصك 10 سنوات قابلة للاسترداد في السنة الخامسة وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.

وتسترد الصكوك في تاريخ استحقاقها، ومع ذلك، يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة والتي تشمل وقوع حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو وقوع حالة إخلال أو بناء على خيار البنك، وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.

وقام البنك بتعيين شركة الرياض المالية كمنسق ومتعامل منفرد فيما يخص الطرح الخاص للصكوك.

وبدأ بنك الرياض طرح صكوك رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2)، مقومة بالريال السعودي مطروحة طرحاً خاصاً في السعودية، اعتبارا من اليوم 20 يناير 2021 وحتى 9 فبراير 2021، مشيراً في بيان سابق، إلى أن الفئة المستهدفة من الطرح تتمثل في المستثمرين ذوي الخبرة طبقاً لأحكام المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

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