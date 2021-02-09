أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة، اليوم الثلاثاء، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن المبلغ المراد الحصول عليه هو 210 ملايين ريال.

وأوضحت أن الهدف من الزيادة هو تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة والاستحواذ على أصول مربحة وشراء شركات وأصول مدرة للدخل أو استثمارها .

وأوضحت أن أحقية أسهم حقوق الأولوية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.