نشر البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، اليوم الاثنين، تعميمات المساهمين بشأن الاندماج بينهم، كل على حدة.

وأعلن البنك الأهلي التجاري، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، عن نشر تعميم المساهمين المعد من البنك الأهلي والموجه لمساهميه وفقاً لمتطلبات المادة (57) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأسمال البنك الأهلي لغرض دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا في البنك الأهلي وفقاً لأحكام المواد (191) إلى (193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

ويتضمن تعميم البنك الأهلي، تفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوي العلاقة وإجراءات إتمام صفقة الاندماج والمخاطر المرتبطة بها.

وقام البنك الأهلي بإصدار مستند العرض الموجه إلى مساهمي مجموعة سامبا بشأن العرض المقدم لمساهمي مجموعة سامبا لغرض دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في البنك الأهلي.

ومن جانبها، أعلنت مجموعة سامبا المالية، في بيان على "تداول"، نشر تعميم مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية الخاص بصفقة الاندماج والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (39) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والمتضمن رأي مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية بشأن العرض المقدم لمساهمي مجموعة سامبا المالية لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري وخطط البنك الأهلي التجاري الخاصة بمجموعة سامبا المالية وموظفيها.

وتضمن التعميم، الاستشارة المستقلة المقدمة إلى مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية والتي تم تعيينها كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

يذكر أن مساهمي البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، سوف يصوتون على اتفاقية الاندماج بينهم، كلاً على حدة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، مطلع مارس 2021.

كانت اللجنة المعنية بإعداد خطة دمج أعمال البنك الأهلي التجاري مع مجموعة سامبا المالية، قد قررت اقتراح اسم "البنك الأهلي السعودي" ليكون الاسم الجديد للبنك الدامج وذلك عند نفاذ الاندماج.

ويتوقع البنكان إتمام الاندماج بينهم خلال النصف الأول من عام 2021، وفقاً لتوقيع اتفاقية الاندماج الملزمة التي نصت على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ومن المتوقع أن يؤدي اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية إلى تكوين ثالث أكبر بنك في الخليج، والأكبر في السعودية.