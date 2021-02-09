أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، اليوم الثلاثاء، عن البدء في تنفيذ مصنع شركة اليمامة لأنظمة طاقة الرياح.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن المشروع البالغة تكلفته 293 مليون ريال (78.12 مليون دولار)، من المتوقع الانتهاء من إنشائه في نهاية عام 2022.

وأوضحت أن تمويل المشروع تنقسم إلى 25% تمويلا ذاتيا، و25% من البنوك المحلية، و50% من الصندوق الصناعي.

وعن الأثر المتوقع للمشروع، قالت الشركة إن العائد سيظهر على نتائج أعمال الشركة خلال الربع الثالث للعام المالي 2023.

وذكرت الشركة أن بدء الإنتاج التجريبي للمشروع سيتم خلال الربع الأول للعام المالي 2023، وستصل مدة الإنتاج التجريبي 3 أشهر.

وأشارت إلى أن الإنتاج التجاري للمشروع من المتوقع أن يبدأ خلال الربع الثالث من 2023.

واُعتمد المشروع للمساهمة في المحتوى المحلي لتنفيذ مشاريع طاقة الرياح المعلنة ضمن خطة المملكة للتحول للطاقة النظيفة من خلال رؤية 2030 الطموحة، وفقا للشركة.