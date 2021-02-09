اعتمد مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية، زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية لإنتاج الأنابيب إلى 360 ألف طن من 276 ألف طن، بتكلفة نحو 33 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن المشروع يمول ذاتياً من خلال التدفقات النقدية للشركة، ويبدأ إنشاؤه مطلع شهر مارس 2021.

وتوقعت "اليمامة للحديد" الانتهاء من تنفيذه خلال الربع الأول للعام المالي 2022.

وعن أثره المالي المتوقع، قالت إنه سيزيد من إيرادات الشركة وربحيتها بما يتناسب مع الزيادة في الطاقة الإنتاجية، ويبدأ تأثيره في نتائج الشركة بالربع الثاني من العام المالي 2022، بعد بداية الإنتاج التجريبي في الربع الأول من العام المالي 2022 لمدة 3 أشهر.

وقالت "اليمامة للحديد"، إن التوسعة تعزز حصة الشركة في السوق وتوفر جميع المقاسات وتزود مشاريع الطاقة الشمسية باحتياجاتها من الأنابيب الحديدية.

وفي سياق توسعات الشركة؛ أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن البدء في تنفيذ مصنع شركة اليمامة لأنظمة طاقة الرياح، بتكلفة 293 مليون ريال (78.12 مليون دولار)، ومن المتوقع الانتهاء من إنشائه في نهاية عام 2022.