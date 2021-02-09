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تراجع المبيعات يهبط بأرباح "أبو معطي" 37.2% في الربع الثالث

أبو معطي
فرع تابع لشركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات
سوق السعودية

تراجع المبيعات يهبط بأرباح "أبو معطي" 37.2% في الربع الثالث

مع تحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد

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دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، عن تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 37.2% خلال الربع الثالث من السنة المالية للشركة، لتسجل 3 ملايين ريال، مقارنة بنحو 4.8 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح "أبو معطي" بنسبة 284.6% في الربع الثالث، مقارنة بنحو 78 ألف ريال في الربع الثاني من السنة المالية للشركة.

تبدأ السنة المالية للشركة مطلع أبريل من كل عام، حتى نهاية مارس من العام التالي.

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وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 37.24% يرجع إلى انخفاض المبيعات بنسبة 19.16% بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية بتحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبلغت قيمة مبيعات الشركة 68.39 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية للشركة، مقابل 84.6 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وخلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية للشركة، تراجع صافي أرباحها بنسبة 55.5% لتسجل 4.5 مليون ريال، مقابل 10.12 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

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