أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية لعام 2020، لتتكبد خسائر بـ 377.7 مليون ريال، مقابل 33.9 مليون ريال أرباح خلال عام 2019.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن مبيعاتها تراجعت 31.67%، لتصل إلى 1.17 مليار ريال، مقابل 1.712 مليار ريال خلال الفترة المناظرة.

وأضافت أن سبب تحقيق خسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى انخفاض إيرادات النشاط نتيجة لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات الرسمية للحد من انتشار فايروس كورونا.

وعزت الخسائر أيضا إلى تسجيل هبوط في قيمة موجودات محتفظ بها للبيع، و تحقيق خسائر في مشروع مشترك لتأثر أعماله بجائحة فايروس كورونا، انخفاض الإيرادات الأخرى، و انخفاض حصة الشركة في ارباح شركة زميلة.

وأعلنت الشركة، اليوم، عن صدور توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمساهمين بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020. وأرجعت تلك التوصية إلى دعم السيولة النقدية والمركز المالي للشركة.